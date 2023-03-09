كيف رد #رونالدو على طفل سعودي قال له: «ميسي أفضل منك» (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، بدا فيه غاضباً للغاية، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الباطن، ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري روشن.

وقيل في التعليقات الواردة من ناشري الفيديو ومتداوليه، أن «رونالدو» يرد على طفل سعودي صغير، حاول استفزازه بالقول: «ميسي أفضل منك بكثير». وأضاف المغردون أن «رونالدو» رد على الطفل بالقول: «إذا.. اذهب وشاهده (ميسي).. لماذا أنت هنا؟».

لكن صحيفة «ماركا» الإسبانية كشفت حقيقة الفيديو وما تضمنه بشيء من التفصيل، مشيرة إلى أن طفلاً واجه «رونالدو» بالفعل، أثناء خروجه من مباراة فريقه النصر أمام الباطن، وقال له في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس: «ميسي أفضل منك بكثير».

وأضافت: «غادر رونالدو إلى غرفة تبديل الملابس بعد الفوز 3-1، ولم يرد على (استفزاز الطفل)، على عكس ما تم الترويج له».

وتابعت: «لكن (الدون) بدا مستاء من طريقة سير المباراة، وكان يصرخ قائلاً: (كانت هذه المباراة سهلة)».

وشددت على أن «الفيديو الأصلي لا يظهر ما تم الترويج له بشأن (رونالدو)، وأنه قال للطفل: (اذهب وشاهد ميسي)».