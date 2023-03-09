مشروع سعودي لإعادة تأهيل 23 مدرسة في 4 محافظات يمنية

أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل 4 مدارس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، المهندس أمين بارزيق، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم، ومساندة جهود السلطة المحلية التنموية، فضلاً عن دوره الإغاثي والإنساني الذي يستهدف مختلف القطاعات.

ويتم من خلال المشروع توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لـ11 ألف و586 طفلاً يمنياً، وإعادة تأهيل وتحسين البيئة التحتية لـ 23 مدرسة في محافظات: حضرموت والمهرة وعدن وحجة.

ويهدف المشروع إلى زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي للطلاب اليمنيين، وتحسين ظروف التعلّم، وتعزيز قدرات قطاع التعليم من خلال تقليل نسبة تسرب الطلاب من المدارس، وتوفير بيئة دراسية آمنة لهم.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإعادة تأهيل المرافق التعليمية في اليمن.