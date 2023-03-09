ريال_مدريد يجهز #كريم_بنزيما لموقعتى ليفربول وبرشلونة

كشفت تقارير صحيفة إسبانية اليوم الخميس أن كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، واصل الغياب لليوم الثالث على التوالي عن تدريبات الفريق ضمن استعدادات الملكي لمباراة إسبانيول في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم، السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأقرب هو غياب بنزيما عن مباراة إسبانيول من أجل التركيز على الجاهزية في مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وكذلك برشلونة في الدوري الإسباني.

ويعاني بنزيما من إصابة بدنية تعرض لها في مباراة ريال بيتيس الماضية في ملعب "بينتو فيامارين" والتي انتهت بالتعادل السلبي ولكن الأهم بالنسبة للفرنسي هو اللحاق مباراة ليفربول والتي ستقام يوم، الأربعاء القادم.

وأضافت ماركا مع غياب بنزيما، سيدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بالثلاثي الهجومي فينيسيوس، وأسينسيو ثم رودريجو "المهاجم الصريح" أو الاعتماد على موهبة ريال مدريد الجديدة، ألفارو رودريجيز.