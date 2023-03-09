ضمن المساعدات السعودية.. توزيع أكثر من 300 حقيبة إيوائية وخيمة وبطانية لمتضرري الزلزال فى حلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 65 حقيبة إيوائية، و 44 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 220 بطانية، في مدينتي أعزاز وعفرين بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 1.844 فرداً بواقع 329 أسرة من متضرري الزلزال.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ويعد هذا الجسر الإغاثي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.