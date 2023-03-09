النصر يعلن التشكيل الرسمي لمباراة #الاتحاد في #دوري_روشن

أعلن رودي جارسيا، مدرب النصر تشكيلة فريقه الرسمية للقاء الاتحاد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويعتلي نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

أما نادي الاتحاد فيأتي في المركز الثاني برصيد 44، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 13، وخسر في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات، ويلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - ألفارو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - لويز جوستافو

الهجوم: محمد مران - عبد الرحمن غريب _ كريستيانو رونالدو.