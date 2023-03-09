الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل عرعر ويلتقي عددا من المواطنين ومتقاعدي قطاعات #الداخلية بمنطقة الحدود الشمالية

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة بمدينة عرعر: أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.

وقد شرف وزير الداخلية حفل الاستقبال الذي أعدّ بمناسبة زيارته للمنطقة، ونقل خلاله للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما ألقى الدكتور يحيى العساف، كلمةَ أهالي المنطقة، عبّروا خلالها عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه، حفظهما الله، من اهتمام بالغ بجميع مناطق المملكة، ومنها منطقة الحدود الشمالية، مثمّنين لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود هذه الزيارة.

وكان قد التقى متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الحدود الشمالية لعامَي 1443 - 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.