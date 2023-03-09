الأمم المتحدة تحذر: ناقلة النفط ” #صافر ” في #اليمن تحللت لدرجة أنها قد تنفجر

قالت الأمم المتحدة، إن ناقلة النفط "صافر " في اليمن تحللت لدرجة أنها قد تنفجر أو تتفكك مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية وبيئية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عملية الإنقاذ الطارئة لناقلة "صافر" النفطية الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن، لن تبدأ قبل منتصف مايو القادم، وهو الموعد الذي من المقرر أن تصل فيه الناقلة البديلة التي سيتم استخدامها لاحتواء حمولة "صافر" من النفط الخام.

جاء ذلك على لسان ديفيد غريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، (الأربعاء) وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد.