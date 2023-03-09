الاتحاد يخطف فوزا مثيرا أمام #النصر في #دوري_روشن

نجح فريق الاتحاد في خطف فوزًا مثيرًا على نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي ليتمكن العميد من انتزاع صدارة الترتيب.

استطاع الاتحاد فرض سيطرته على الشوط الأول واستحوذ على معظم الفترات إلا أنه لم ينجح في ترجمة هذا الاستحواذ لأهداف.

ازدادت خطورة الاتحاد في الشوط الثاني حيث كاد عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول مع الدقيقة 59 بعد انفراد تام بالمرمى إلا أن الحارس نواف العقيدي أبعد الكرة لتعود لرومارينهو مهاجم الاتحاد ليسددها داخل الشباك قبل أن يتمكن ألفارو مدافع النصر من ابعادها في اللحظة الأخيرة.

ومع الدقيقة 81 سجل البرازيلي رومارينهو هدف الفوز للعميد بعد تمريرة من أحمد شراحيلي له ليراوغ رومارينهو دفاع النصر ويسدد كرة على يسار حارس المرمى ويخطف لفريقه ثلاث نقاط غالية.

شارك في المباراة طارق حامد وأحمد حجازي وقام رونالدو بمهارة ضد طارق حامد حيث مرر الكرة بين قدميه ولكن في معظم اوقات اللقاء الدون لم يخلق خطورة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 47 بالمركز الأول ليخطف صدارة الترتيب من النصر السعودي الذي أصبح في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

يذكر أن مباراة اليوم قد شهدت مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

الوسط : طارق حامد - هنريكي - كورنادو - عبدالعزيز البيشي

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - رومارينهو

أما تشكيل النصر فجاء كالآتي:

حراسة المرمى : نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - عبدالاله العمري - الفارو - عبدالله مادو

الوسط : جيسلان كونان - لويز جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - عبدالرحمن غريب - محمد مران

الهجوم : كريستيانو رونالدو