رونالدو يركل زجاجات المياه بعد الخسارة أمام #الاتحاد

أثار كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر غضبًا بعد الهزيمة اليوم أمام نظيره اتحاد جدة المحترف ضمن صفوف المصريان أحمد حجازي وطارق حامد بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجوهرة المُشعة ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن للمحترفين.

وفاز الاتحاد على حساب النصر بهدف دون رد سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة بمهارة من خارج منطقة الجزاء ثم التوغل والتسديد بشكل رائع بالمرمى.

بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة كان رونالدو غاضبًا للغاية وعند خروجه قام بضرب زجاجات المياه بقدمه.