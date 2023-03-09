أكثر من ١٠٠٠ مقلع عن التدخين في كلاسيكو روشن بجدة

أعلن ١٠٥٠ شابا من جمهوري مباراة الكلاسيكو بين فريقي الإتحاد والنصر والتي تقام ضمن منافسات دوري روشن إقلاعهم عن التدخين وذلك بعد توعيتهم من فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ضمن مبادرتها التوعوية (ملاعبنا نقية).

وأكد مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن هذة المبادرة والتي وزع من خلالها فريق الجمعية التوعوي ويرافقه ١٠ متطوعين ، ١٥ ألف بروشور توعوي التي تبين أخطار السموم، في حين بين أن الجمعية باتت تتواجد في كافة المحافل الرياضية الجماهيرية لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.

وبين "الحمدان"، أن معرض كفى يصاحبه عيادة متنقلة وقد بدأ منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة وزاره الآلاف من الجماهير والذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وشكرت الحمدان وزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة، كما وخصت بالذكر رابطة دوري المحترفين على تعاونها لتوعية الشباب.

وأوضح الحمدان أن جميع الجهات الحكومية في هذا الوطن المبارك تبدي دوماً تجاوبها واستعدادها للتعاون مع كفى لتحقيق الهدف الأسمى وهو حفظ سلامة وأمن أبناء وبنات الوطن.

الجدير بالذكر، أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة تستهدف فئة الشباب من خلال تواجدهم في الملاعب ببرامج وقائية وتثقيفية وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضيًا وصحيًا في آن واحد.