الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتوفير كافة متطلبات العمل الأمني بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها للمحافظة على الأمن والسلامة.

وشملت المشروعات التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود، في المنطقة مبنى إدارة الأدلة الجنائية الذي يضم معامل متخصصة تعمل بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الجرائم الالكترونية، والجرائم الكيميائية، والتصوير الجنائي، والطب الشرعي، إلى جانب معمل الاختبارات البيولوجية، ومعمل الإرهاب البيولوجي والأسلحة الجرثومية، ومعمل الإطلاق والسلاح، ومعمل الاستكشاف والسوابق، ومعمل التزييف والتزوير، إلى جانب قسم مسرح الجريمة.

كما شملت مبنى دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية ليكون ضمن منظومة المواقع الداعمة للعمل التكاملي في الأمن العام بالمنطقة وخاصة في المجال الجنائي.

وشملت المشروعات كذلك، نادي منسوبي وزارة الداخلية في عرعر، الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المقاييس الإنشائية، حيث يوفر مبانٍ نموذجية ومرافق تعليمية ورياضية وصحية وترفيهية، ويقدم خدمات نوعية لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية في المنطقة.