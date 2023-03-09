ميسى يسجل رقمًا سلبيًا للموسم الثالث على التوالى فى #دورى_أبطال_أوروبا

سجل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا سلبيًا في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-2 ووداع المسابقة من الدور ثمن النهائي.

كان فريق باريس سان جيرمان قد خسر أمام بايرن ميونخ 0-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة القارية بالخسارة 0-3 في مجموع مباراتي الذهاب.

وودع ليونيل ميسي مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخروج أمس أمام باريس سان جيرمان.

خرج ميسي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في موسم 2021 بقميص برشلونة أمام باريس سان جيرمان، ثم ودع البطولة من نفس الدور أمام ريال مدريد في موسم 2022 بقميص نادي العاصمة الفرنسية، وأمس يتم إقصائه للمرة الثالثة على التوالي من الدور ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ الموسم الجاري.

وبعد الخروج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، يواصل ليونيل ميسي معاناته مع المسابقة القارية حيث تأكد فشله في التتويج باللقب للموسم الثامن على التوالي منذ الفوز به مع برشلونة في موسم 2014-2015.