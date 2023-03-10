“#جسر_الملك_فهد”: إعادة جدولة أعمال صيانة وتوسعة مناطق الإجراءات بدءاً من اليوم #عاجل

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الجمعة، إعادة جدولة أعمال صيانة وتوسعة مناطق الإجراءات.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه تقرر إعادة جدولة أعمال الصيانة والتوسعة التي سبق الإعلان عنها في وقت سابق، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الجسر وعدم تأثرها.

وأشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إلى ان جدولة أعمال الصيانة والتوسعة سوف يبدأ تطبيقه صباح اليوم الجمعة.

وشهد جسر الملك فهد خلال الأيام الماضية ازدحامًا مرورياً باتجاه البحرين، خاصة وأن أعمال الصيانة تواكبت مع إجازة الفصل الدراسي الثاني، وهى الفترة التي تشهد كثافة في العبور من وإلى البحرين والسعودية.