محلل #طقس يتوقع: #أمطار متفاوتة وسقوط حبات #البرد خلال الساعات المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أنه من المتوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على الوسطى والغربية والشرقية تتراوح من ثلاث إلى خمس درجات عما سجلته في الايام الماضية مع رياح مغبرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.