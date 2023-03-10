أوكرانيا تتسلم أول منظومة “#باتريوت”.. وتحذير من تواصل وتيرة #الحرب

كشف وسائل إعلام أوكرانية عن إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، فيما تسلمت كييف أولى دفعات منظومات "باتريوت" للدفاع الصاروخي والتي وعدت بتقديمها أمريكا وألمانيا لأوكرانيا.

وجاءت منظومة باتريوت واحدة من أصل اثنتين إلا أنها لم تُفعل بعد، حسب ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times، كما تشير التوقعات أيضا إلى أن كييف ستتسلم المزيد من أنظمة باتريوت من هولندا في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين.

وقال للصحفيين في فيلنيوس: "الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين".

وأمس أعلنت روسيا أنّها شنت قصفًا "مكثّفًا" على أوكرانيا "ردًّا" على توغّل مؤخرًا في أراضيها نسبته إلى "مخرّبين" من كييف، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ولا سيما محطة زابوريجيا النووية حيث أُعيدت الكهرباء في فترة بعد الظهر.

فيما قالت أوكرانيا إنها أسقطت ما يقرب من نصف الصواريخ التي أطلقتها روسيا على عشر مناطق على الأقل، مع احتدام القتال في باخموت. ووصف البيت الأبيض الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها وحشية وغير مبررة.