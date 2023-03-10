تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #جازان و #الباحة: #أمطار و #سيول وتدن في الرؤية حتى المساء

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، الطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.