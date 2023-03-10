“متحدثة الخارجية الروسية” تسخر من رئيس #أوكرانيا وتدعو لمنحه جائزة #الأوسكار لأفضل فيلم رعب

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رفض أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية منح الكلمة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثناء حفل توزيع جوائز "الأوسكار".

وقالت بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام" : "كيف لهؤلاء الأوغاد أن يقوموا بذلك. إن زيلينسكي لا ينبغي منحه حق إلقاء كلمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار فحسب، بل قد حان الوقت لمنحه الجائزة نفسها للعبه الدور الرئيسي في مسلسل الرعب الأمريكي.

وكانت أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية قد رفضت بث كلمة لفلاديمير زيلينسكي للسنة الثانية على التوالي، فيما أوردت مجلة Variety أن طلب مايك سيمبسون، ممثل الوكالة الأمريكية لتدريب الممثلين WME إلى الأكاديمية قد رفض "على خلفية تراجع الدعم الأمريكي لشتى أشكال المساعدات التي تقدم لأوكرانيا".