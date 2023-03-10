البرلمان_العربي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين

يشارك البرلمان العربي في أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المقرر عقدها بالبحرين خلال الفترة من 11 لـ 15 من الشهر الجاري.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له اليوم: إن انعقاد الاجتماعات في مملكة البحرين يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للدبلوماسية البرلمانية في جميع مستوياتها الوطنية والإقليمية والعالمية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الوطني البحريني بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشورى" من أجل خروج هذه الاجتماعات بصورة تليق بمكانة البحرين الدولية.

مما يذكر أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تعتبر أكبر تجمع برلماني عالمي، يشهد حضور رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم.