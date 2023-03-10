أسعار_النفط تتجه لانخفاض أسبوعي 5٪ بفعل مخاوف رفع أسعار #الفائدة_الأمريكية

انخفض النفط للجلسة الرابعة، اليوم الجمعة، متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.18 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.16 دولار للبرميل.

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من خمسة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير شباط.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".