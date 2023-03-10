اتفاق بريطاني فرنسي لدعم #أوكرانيا بأسلحة هجومية

يوقع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاقًا بشأن التعاون، لتطوير أسلحة هجومية دقيقة لمواجهة الغزو الروسي على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتفق الزعيمان على العمل عن كثب حول تدريب مشاة البحرية الأوكرانية، وإمداد كييف بالأسلحة، وذلك خلال قمة بين المملكة المتحدة وفرنسا، في باريس اليوم الجمعة.

وقال سوناك: إن الغرب واجه "تهديدات غير مسبوقة"، وإنه وماكرون يرغبان في تعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ليكون جاهزًا لمواجهة التحديات في المستقبل.

وذكر داونينج ستريت "مقر الحكومة البريطانية" أن سوناك وماكرون ، سيؤكدان أن روسيا تمثل أكبر تهديد لكل من الأمن الأوروبي والعالمي.