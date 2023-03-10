إصابة 3 فلسطينيين برصاص #الاحتلال_الإسرائيلي في مسيرة كفر قدوم

أصيب 3 فلسطينيين، بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي أنطلقت بعد صلاة الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي: إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان ما أدى لوقوع 3 إصابات بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيًا.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وأعادوا باتجاههم قنابل الغاز ، فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الشبان ونصبوا كمائن في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان .