بعد سبع سنوات من القطيعة بسبب الهجوم على #السفارة_السعودية في #طهران.. الوساطة الصينية تعيدها

شهد يوم الأحد، الموافق 3 يناير من العام 2016، إعلان المملكة العربية السعودية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وذلك على لسان وزير الخارجية آنذاك عادل الجبير.

ودعت المملكة، حينها، البعثة الدبلوماسية الإيرانية المتواجدة على أراضيها لمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، معتبرةً أن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، يشكل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال الجبير: إن الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الهجوم على سفارة بلاده في طهران، معتبرًا أن تاريخ إيران مليء بالتدخلات السلبية والعدوانية في الشؤون العربية ودائما ما يصاحبه الخراب والدمار.

ورأى أن الاعتداء على السفارة في طهران والقنصلية في مدينة مشهد يشكل "انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وبعد 7 سنوات، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران.