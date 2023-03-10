القيادة تهنئ رئيس الصين بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم ولازدهار، مشيدين بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد: "بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والرقي".