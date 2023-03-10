الأمم المتحدة ترحب بالبيان الثلاثي بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن ترحيبها باتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ووجهت الأمم المتحدة الشكر إلى دولة الصين على وساطتها بين البلدين.

وصدر اليوم الجمعة، بيان ثلاثي مشترك من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية- الإيرانية وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، واتفاقية التعاون بينهما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.