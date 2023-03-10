فيصل بن فرحان ووزير خارجية تركيا يبحثان سبل دعم علاقات التعاون #عاجل

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

كما عبر وزير خارجية تركيا عن ترحيب بلاده بصدور البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.