في أجواء حماسية للفوزبـ600 ألف ريال.. أكثر من ألف لاعب يتنافسون على الوصول لنهائي بطولة البلوت في بوليفارد رياض سيتي

انطلقت أمس الخميس، منافسات أكثر من 2000 لاعب في بطولة البلوت، التي تقام ضمن فعاليات تقويم الرياض بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، وبعد أن تنافس اللاعبون في أول أيام المسابقة، ترشح منهم ما يقارب الألف لخوض المنافسات النهائية.

وبدأ اللاعبون الذين انقسموا على أكثر من 1000 فريق جولات مليئة بالحماس والمنافسة الشديدة، في البطولة التي تقام على نظام "صكة واحدة".

وتعد لعبة البلوت واحدة من ألعاب الورق الشعبية الشهيرة في السعودية والمنطقة، وتتألف من فريقين، وكل فريق يتكون من لاعبين اثنين، ويلعب الفريقان بـ32 ورقة.

وتحولت صالة المنافسة إلى خلية نحل من خلال اللاعبين الذين اندمجوا في لعبهم، سعيًا إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النهائيات.

وشهد اليوم الأول 4 جولات، فيما يشهد اليوم 4 جولات أخرى، بينما يشهد غدًا وهو اليوم الأخير 7 جولات، يتم بعدها الإعلان عن الفائزين.

وتصل جوائز المسابقة إلى 600 ألف ريال، حيث ينال الفائز الأول الجائزة الكبرى التي تبلغ 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 200 ألف ريال، والفائز الثالثعلى 100 ألف ريال.

وتخضع بطولة البلوت ضمن مسابقات تقويم الرياض إلى 9 بنود تحكيمية تضبط المنافسات بقواعد تفصيلية دقيقة، بما يسهل من سير العملية التحكيمية على أكمل وجه.

وتعد هذه المسابقات من الفعاليات الجماهيرية التي يتم تنظيمها ضمن أنشطة تقويم الرياض المتنوعة التي تقام على مدار العام بأماكن ترفيهية متعددة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.