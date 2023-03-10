يوم_العلم.. قصة راية تاريخية لا تنكس أبدا

"العلم رمز الوحدة" شعار تاريخي يزين احتفالات المملكة العربية السعودية، اليوم، بيوم العلم الذي يوافق 11 مارس من كل عام.

في يوم العلم تنتشر الراية في الشوارع والمتنزهات والمؤسسات كافة، معلنة تذكر يوم التوحيد ودلالة العلم الدينية والتاريخية.

ويوم العلم يوم عز وفخر وشموخ لكل مواطن سعودي على وجه الأرض فيه يتم تذكر تاريخ سطره الأجداد للأبناء لكي يعيشوا في الأمن والأمان والرخاء و الاستقرار.

يظل يوم العلم خالداً في ذاكرة كل مواطن ومواطنة لما له من دلالات عظيمة تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

قرار تحديد يوم العلم صدر بأمر ملكى يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم "يوم العلم"؛ لكون يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

العَلم كان شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية على مدى 3 قرون، وقصة تطوره تحكي قصة تطور الوطن ونهضته.

ويأتي تحديد يومٍ للعلم تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، وجاء إقرار "يوم العلم" تتويجاً لجهود ولي العهد الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

ويلتقي يوم العلم مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسّخه سمو ولي العهد –حفظه الله- عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة.

ويعد علم المملكة العربية السعودية رمزاً لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها وإلى اليوم.

ويمثل يوم العلم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني.

ويعد الالتزام يمعايير العلم السعودي جانباً مهماً من احترام رمزيته ودلالاته، حيث يمتاز برفعه شهادة التوحيد،ويشير السيف إلى إظهار القوة والعدل.

ويرمز اللون الأخضر إلى السلام والنماء والرخاء، ولا يجوز تنكيسه أبدا، ولا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني سطحي الأرض والماء.

كما يحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض دعائية، ويحظر رفعه باهت اللون أو في حالة سيئة، والحبس سنة وغرامة 3 آلاف ريال عقوبة الإهانة بأي طريقة كانت.