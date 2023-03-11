الأرصاد: #مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة عند 33 مئوية.. و #طريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت ، حيث سجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 33 مئوية، فيما سجلت طريف الأدنى عند 7 درجات مئوية.

درجة الحرارة في المملكة

وأشار المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن درجة الحرارة في مكة المكرمة سجلت 33 درجة مئوية ، وسجلت شروره وينبع 7 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في جدة ووادي الدواسر سجلت 31 درجة مئوية ، كما سجلت القنفذة والمدينة المنورة 30 درجة مئوية.

أمطار ورياح

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: