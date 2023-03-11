من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية.. #الزكاة توضح #عاجل

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه لا يوجد ارتباط بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية حيث أن كل منهما يمثل ضريبة منفصلة عن الأخرى، و ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م تم فرض ضريبة التصرفات العقارية على كافة التوريدات العقارية بنسبة 5%.

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك عبر صفحتها أسأل الزكاة على تويتر، أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد ضريبة التصرف العقاري التي ستحتسب على الإفراغ، ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وجاء ذلك لاستفسار أحد المواطنين بشأن التصرفات العقارية وهل يوجد ضريبة بهذا الاسم وهل تختلف عن ضريبة القيمة المضافة واذا كانت موجود فهل هي على المالك ام على المشتري.