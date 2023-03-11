محلل طقس يتوقع توسع ‎#الحالة_الممطرة_الربع_عشر على معظم المناطق

توقّع المتخصّص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم السبت، توسع ‎الحالة الممطرة الربع عشر على معظم المناطق.

‏وقال الحصيني عبر تويتر ، ابشروا وبشروا وأضبطوا مسايل المزارع، متوقعاً توسع ‎الحالات الممطرة الربع عشر على معظم المناطق - ان شاء الله - والكويت والعراق واليمن وشرق المتوسط.

وتوقع الحصيني أن تزف الأمطار الطلاب الى مدارسهم بداية فصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ،

كما توقع أمطار متقاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من المملكة تسبق برياح نشطة و أجواء معتدلة نهارا ومن تميل للبرودة إلى باردة فجرا على معظم المناطق أثناء الحالة الممطرة

وأوضح أن الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1444/8/19هـ ،أجواء باردة فجراً على معظم المناطق والمرتفعات الجبيلة معتدلة على سواحل البحر الاحمر الاوسط والجنوبي منه أقلها في طريف والقريات 7°C ،و اعلاها في جازان 26°C والرياض 15°C والمدينة 16°Cو الدمام 17°C

واضاف: نلاحظ الانخفاض في الحرارة عما كانت عليه في الاغيام السابقة على معظم مناطق المملكة.