وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم تحت شعار «سلام عسكري للعَلَم والوطن»

احتفلت وزارة الدفاع بيوم العلم ، تحت شعار سلام العَلَم.. سلام العزة والفخر..سلام عسكري للعَلَم والوطن

واستعرضت وزارة الدفاع عبر تويتر فيديو جرافيك تحت عنوان سلام العَلَم.. سلام العزة والفخر..سلام عسكري للعَلَم والوطن.

وتحتفل المملكة اليوم، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني، احتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية طوال 3 قرون، بوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية، وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء الدولة واستقرارها. وتقرر اختيار يوم 11 مارس من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.