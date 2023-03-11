وزارة الثقافة تحتفل بـ ‎يوم العلم عبر فعاليات ثقافية وفنية نوعية في ساحة العدل بالرياض

قالت وزارة الثقافة تؤدي التحية العسكرية للعلم الوطني أو العلم الملكي من قبل العسكريين أثناء إنزالهم من السواري ، وعلى كل من يمر بالمكان الوقوف احتراماً للعلم لحين إنزاله

وتحتفل وزارة الثقافة يوم العلم من اليوم السبت, 11 مارس 2023 وحتى الإثنين, 13 مارس 2023 ، من خلال إقامةمعرض فني و عروض مسرحية موسيقية في الرياض بساحة العدل مجاناً.

وتقيم فعالية احتفالية وطنية بيوم العلم السعودي للعامة تحتوي على معرض فني و عروض مسرحية موسيقية

ومناطق لانشطة الاطفال ومناطق للأطعمة تقام لمدة ٣ ايام في الفترة المسائية في ساحة العدل في قصر المصمك .