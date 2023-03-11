الأرصاد تنبه أهالى #المدينة_المنورة و #عسير : أمطار غزيرة ورياح حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبه لأهالى المدينة المنورة وعسير : أمطار غزيرة ورياح حتى المساء

أمطار غزيرة على عسير

وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

رياح وأتربة في المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر .

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.