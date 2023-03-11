وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يهنئ القيادة بيوم العلم

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم العلم.

وأكّد السواحه في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي انطلاقاً من قيمة العلم الوطني، إضافة إلى دلالاته العظيمة التي ترسخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء الخفاقة، رمز قوتها وسيادتها.

وأشار إلى أن المناسبة تأتي في ظل وجود رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتطور، لتغدو المملكة اليوم أنموذجًا عالمياً يحتذى به أمام دول العالم أجمع.