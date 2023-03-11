الاتحاد_الأوروبي يرحب باستئناف العلاقات بين #السعودية و #إيران: «يسهم في استقرار المنطقة»

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يسهم في استقرار المنطقة ككل.

وأضاف «ستانو» في بيان: «تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط، تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي».

وأعلن المتحدث استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشفافية كاملة.