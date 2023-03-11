الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 10 حتى 16 / 8 / 1444هـ الموافق من 2 حتى 8 / 3 / 2023م، العديد من النتائج الإيجابية، والتي جاءت كالتالي:

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 17092 مخالفاً، منهم 9875 مخالفاً لنظام الإقامة، و4784 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2433 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 936 شخصاً، 50% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، إلى جانب ضبط 99 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 19490 وافداً مخالفاً، منهم 16740 رجلاً، و2750 امرأة.

وتم إحالة 10085 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2427 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12375) مخالفاً.

وشددت وزارة الداخلية على أن «كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به».

وبينت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.