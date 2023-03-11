موعد مباراة #مانشستر_سيتي ضد #كريستال_بالاس

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السبت، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس فى المركز 12 برصيد 27 نقطة.

ويستهدف مانشستر سيتي حصد الثلاث نقاط فى مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة آرسنال المتصدر الذى يبتعد عنه بفارق خمس نقاط فى صراع قمة الدوري الإنجليزي.

ويأمل السيتي، بقيادة بيب جوارديولا، تحقيق الفوز الثالث على التوالى بالدوري الإنجليزي، بعدما فاز على نيوكاسل 2-0 فى الجولة الماضية، وقبلها أمام بورنموث 4-1.