رحيل خطاط العلم السعودي #صالح_المنصوف قبل ساعات من الاحتفال بـ #يوم_العلم

انتقل إلى رحمة الله الخطاط صالح بن سعد بن عبد الله المنصوف، المُلقب بـ«خطاط الشهادتين في الراية السعودية»، قبل ساعات من احتفال المملكة بـ«يوم العلم»، وذلك عن عمر بلغ ٨٦ عاماً.

و«المنصوف» يعد أول خطاط سعودي يخط بيده كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ورسم السيف على الراية، وذلك في عام ١٣٨١هـ، ووقتها كان في العقد الثالث من العمر.

ومن المعروف عن «المنصوف» أنه استخدم الصبغ الأبيض في الكتابة، في ظل عدم وجود تقنيات وأجهزة الطباعة الحالية، وجاء رحيله قبل ساعات من احتفال المملكة بـ«يوم العلم»، ليعكس ارتباط مسيرة هذا الرجل بالعلم، في حياته ومماته.

وإلى جانب ارتباطه بالعلم، زين خط يد «المنصوف» شهادات عدد من خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود، واستعانت به أمانة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في العاصمة.