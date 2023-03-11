تفاصيل الاشتباك اللفظي في غرفة خلع ملابس #باريس_سان_جيرمان

كشفت التقارير العالمية مفاجأة بشأن تراجع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بالخسارة من بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في إجمالي المباراتين.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت تقريرا تؤكد من خلاله على توتر العلاقة بين اللاعبين ولويس كامبوس المستشار الفني لـ باريس، وهذا أضر بالفريق كثيرا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اشتباك لفظي حدث داخل غرفة الملابس بين كامبوس وبعض اللاعبين عقب الخسارة من موناكو بـ الدوري الفرنسي، ونيمار وماركينيوس ثنائي الفريق قاما بالرد على انتقادات كامبوس في غرفة خلع الملابس.