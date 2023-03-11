إعلامي يضرب مشجع حضر إلى مدرج #الهلال بقميص #النصر.. ومغردون يطالبون بمعاقبته (فيديو) #عاجل #اعلامي_يضرب_مشجع_في_المدرجات

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلامي رياضي يضرب مشجع يرتدي تي شيرت فريق النصر، بعدما حضر هذا المشجع في مدرج الهلال، خلال إحدى مباريات دوري روشن.

وقال المغردون إن هذا المشجع حضر إلى مدرج الهلال بتي شيرت النصر، ومع مطالبة الجمهور بإخراجه من المرج، تدخل الأمن وبدأ في إبعاد المشجع بالفعل، خوفاً من أي احتكاكات.

لكن الفيديو أظهر الإعلامي الرياضي إبراهيم الصالحي وهو يتدخل في المشهد، ويحتك بالمشجع ويبعده بعنف مستخدماً يديه، ما دفع فرد الأمن للتدخل ومحاولة إبعاد الرياضي عن المشجع، خاصة أن الأمن فقط هو المسؤول عن احتواء الموقف.

واتفق المغردون على أن المشجع أخطأ بالحضور إلى مدرج الهلال مرتدياً تي شيرت النصر، لكنهم استنكروا في الوقت ذاته ما فعله «الصالحي»، خاصة أن أمن الملعب هو المسؤول عن إبعاده.

ودشن مشجعون من مختلف الانتماءات «هاشتاج» حمل عنوان: «#اعلامي_يضرب_مشجع_في_المدرجات»، انتقدوا خلاله تصرف «الصالحي»، ومطالبين بالتدخل ومعاقبته، حتى لا يتكرر هذا التصرف مستقبلاً.