ألعاب نارية وعروض درون وفرق شعبية.. «بوليفارد رياض سيتي» و«بوليفارد وورلد» تحتفلان بـ #يوم_العلم (صور)

احتفالاً بتخصيص 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، باسم «يوم العلم»، تحتفل منطقتا «بوليفارد رياض سيتي» و«بوليفارد وورلد» بهذه المناسبة، اليوم، استذكارًا واعتزازًا بالراية الخضراء التي تمتد قيمتها منذ 3 قرون شاهدة على تاريخ المملكة العربية السعودية المجيد.

ويشارك «تقويم الرياض» الاحتفال براية التوحيد عبر العديد من الفعاليات المميزة في المناطق الترفيهية، مثل عروض الألعاب النارية، وعروض الدرون المبهرة، وفرق شعبية متنوعة تُحيي المناسبة الوطنية بإشاعة مظاهر الفرح والفخر، علاوة على الأعلام التي تُزين الزوايا والشاشات والأرجاء كافة.

ويشير العلم السعودي إلى الرمز والقيمة التي تنبع من تاريخ الدولة، دلالةً للتوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، الذي ينعم به البلاد، كما يُعد أهم مظاهر القوة والسيادة والوحدة الوطنية.

وقد تطور علم المملكة في عدة مراحل لم تُغير شكله الأساسي، بدأت بالراية الخضراء وجانبها أبيض وتتوسطها كلمة التوحيد، ثم أضيف سيفان متقاطعان إلى العلم، بعد ذلك ظهر العلم بسيف أعلى كلمة التوحيد، ثم أسفلها.

ويستذكر «يوم العلم» إنجازات الدولة العزيزة منذ تأسيسها، إلى تحقيق رؤيتها والقيم الراسخة التي ترفرف في سماوات حققت الأمجاد.