مفتي #موريتانيا بعد تسلم 300 ألف نسخة من المصحف الشريف: هدية من #خادم_الحرمين لكل مسلمي العالم

عَلق المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية، الشيخ أحمد ولد المرابط، على تسلّم بلاده هدية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، البالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالأمس.

وقال المفتي العام لجمهورية موريتانيا: «هدية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة، هي هدية معتادة من القيادة السعودية، ليست لموريتانيا فحسب ولا لدول غرب أفريقيا، بل هي هدية لكل المسلمين في العالم، وجاءت بهذه الكمية الكبيرة في الوقت المناسب للشعب الموريتاني».

وأضاف: «نشكر الله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزعت فيها المصاحف، ومن ضمنها بلادنا جمهورية موريتانيا، والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة، والتي ستكون معينة للجميع على قراءة وتدبر هذا الكتاب العظيم، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك».

وواصل مفتي موريتانيا: «هذه الهدية جاءت في وقتها المناسب تزامنا مع شحّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية موريتانيا، لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف»، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

ما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعباً، وأن يديم أمنها واستقرارها.