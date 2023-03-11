ماكينة يابانية و5 ساعات.. كيف يُصنع العلم الوطني في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة؟ (صور) #يوم_العلم

تتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة بتصنيع علم المملكة العربية السعودية بمواصفات عالية الجودة والتميز.

وتتضمن صناعة العلم الوطني في المجمع استخدام قماش البولستر الأخضر بمقاسات 148سم×180سم، ليتكون بعد الخياطة والحياكة علماً بمقاس 100سم×150سم ، وكتابات كلمة التوحيد بمقاس 36 سم ×83 سم.

ويستخدم مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ماكينة تطريز يابانية باسم «تاجيما»، استحدثتها الرئاسة لتحديث بنيتها الإنتاجية المتطورة، وتطرز خيوطاً من القصب الفضي لصناعة العلم الوطني وجهين، خلال 5 ساعات.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لأن الأعلام تعد مفاخر للدول، وتعبر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدهها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها، وما تحمله من معاني ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن، فنجد أن علم المملكة لا يخرج عن هذا الإطار المُتعارف عليه.

وللعلم الوطني شكل مستطيل ولونه أخضر، ومقاسات العلم الوطني يكون فيها عرض العلم يساوي ثلثي طوله، وتتوسطه الشهادتان بالخط العريض واللون الأبيض (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لتسمو في سماء المجد على الهوية الإسلامية التاريخية بنور التوحيد.

وتتضمن قوانين البلاد قانوناً يجرم فعل تنكيس علم البلاد أو المساس به، كما يجب أن لا يلامس العلم سطحي الأرض والماء، لأنه يحمل راية التوحيد.