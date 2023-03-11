ليفربول يتعثر أمام #بورنموث في #الدوري_الانجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث الفوز نظيف دون رد على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وفي الدقيقة 13 شهدت هدف ملغي لصالح فريق ليفربول بداعي التسلل على كودي جاكبو.

وعقب مرور ربع ساعة من زمن شوط اللقاء الأول تمكن ليفربول من الضغط المتواصل بحثا عن هدف أول.

ولكن تغيرت مجريات المباراة عقب مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، حيث شهد هدوء نسبي في نسق المباراة.

ثم صعق بورنموث نظيره ليفربول بهدف في الدقيقة 28 والذي سجله فيليب بيلينج، عقب كرة عرضية من دانجو واتارا من جهة اليمين قابلها فيليب بيلينج بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وحاول محمد صلاح، في الدقيقة 32 المرور في اتجاه منطقة الجزاء ولكن استخلص دفاع بورنموث الكرة من أمامه.

كمل شهد الشوط الأول محاولات من لاعبي فريق ليفربول لإدراك هدف التعادل ولكنها لم ترتق إلى مستوى الخطورة.

وفي الشوط الثاني وجد صعوبة كبيرة لاعبي فريق ليفربول في اختراق دفاعات فريق بورنموث المتمركزة بشكل جيد للغاية.

وفي الدقيقة 68 وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول بداعي لمسة يد على أحد لاعبي بورنموث داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة سيئة للغاية من محمد صلاح مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وفرض ليفربول استحواذه بشكل جيد على مجريات اللقاء ولكن باتت محاولاتهم بالفشل.

كما شهدت الدقائق الأخيرة تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق ليفربول في منتصف الملعب.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز بورنموث على ليفربول بهدف نظيف دون رد، ويرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، ويتجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز الخامس.