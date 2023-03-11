حدث في إفريقيا.. #صن_داونز يهزم #الأهلي المصري بخمسة أهداف

لقن صن داونز ، الأهلي المصري درسا قاسيا وكرر الفوز عليه بخماسية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وسط تراجع تام من الأهلي الذي عانى أمام قوة صن داونز.

وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما يتواجد القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط.

سجل أهداف صن داونز، مارسيلو اليندي وثيمبا زواني وتيبوهو موكوينا وبيتر شالويلي، فيما أحرز للأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

واقترب الأهلي من توديع دوري الأبطال بشكل رسمي، حيث باتت فرصته صعبة للغاية، في الصعود للدور القادم.

الشوط الأول

حسم صن داونز الشوط الأول لصالحه بنتيجة 3-1، وسط تراجع واضح في مستوى الأهلي.

افتتح صن داونز الأهداف سريعًا في الدقيقة الرابعة، بعدما سجل مارسيلو إليندي هدفًا من تسديدة قوية، على حدود منطقة الجزاء، فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لها، وسط حالة ذهول كبيرة من الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل

ونجح الأهلي في التعادل عن طريق محمد شريف في الدقيقة الـ13 من زمن اللقاء، بعدما استغل خطأ من مدافعي صن داونز، ليتسلم الكرة من قندوسي ويسددها في شباك الحارس الجنوب إفريقي.

عاد من جديد فريق صن داونز للهجوم على مرمى الأهلي، في محاولة لتسجيل هدفا ثانيا، وبالفعل استغل ثيمبا زواني خطأ من دفاع الأهلي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24 وسط غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي الفريق الأحمر.

حاول الأهلي من جديد إدراك التعادل، وبالفعل ظهر حمدي فتحي بتسديدة في الدقيقة 38، من على حدود منطقة الجزاء، لكن وليامز حارس صن داونز تصدى لها بسهولة.

ومن قذيفة قوية في الدقيقة 40، استطاع صن داونز تسجيل هدفًا رائعًا بتسديدة موكوينا، في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي، الذي لم يرى الكرة إلا وهي داخل شباكه.

بعدها حاول الأهلي التماسك واستغل انطلاقات بيرسي تاو في محاولة لتشكيل خطورة على مرمى صن داونز، وبالفعل انطلق تاو في كرة قوية وسددها لكن الحارس تصدى لها.

الشوط الثاني:

حاول مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي تصحيح مسار الفريق، ودفع بكل من محمد مجدي افشة وأحمد عبدالقادر على حساب طاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي.

وبدأ الأهلي في السيطرة على مجريات الأمور نوعا ما، بينما حاول صن داونز زيادة رصيده التهديفي في المباراة.

وسجل بيرسي تاو هدفا رائعا للأهلي من مجهود فردي، بعدما تسلم الكرة من الناحية اليمني وراوغ مدافعي صن داونز وسدد كرة قوية، ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 61. بعدها دفع كولر، بالمدافع رامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم الذي كان بعيدا عن مستواه تماما.

ومن هجمة جديدة في الدقيقة 72، أحرز صن داونز الهدف الرابع في شباك الأهلي عن طريق مهاجمه بيتر شالويلي، ليصعب الأمور تماما على القلعة الحمراء، الأمر الذي جعل كولر يدفع بالثنائي عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا، بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف.

وكاد عبدالقادر أن يقلص أن يسجل هدفا للأهلي لكن دفاع صن داونز اخرج الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 79.

واكتملت الخماسية بهدف جديد لصن داونز الذي يسيطر على كل شبر في أرجاء الملعب، حيث استطاع شالويلي تسجيل الهدف الخامس بعدما تسلم الكرة وراوغ عبدالمنعم وسددها بيسراه في شباك الشناوي..

وفي الدقائق الاخيرة، انقذ القائم هدفا للأهلي من رأسية بيرسي تاو، كما فشل كهربا في تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليضيع هدفا جديدا للأهلي.