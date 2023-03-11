ريال_مدريد يضرب #إسبانيول بثلاثية في #الدوري_الاسباني

حقق فريق ريال مدريد، الفوز على حساب إسبانيول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

احرز خوسيليه هدف إسبانيول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بينما تعادل فينسيوس جونيور لفريق ريال مدريد، وتقدم ايدير ميليتاو للفريق الأبيض في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وعزز ماركو أسينسيو الهدف الثالث للريال في الدقيقة 93.

وسيطر فريق ريال مدريد على معظم أحداث اللقاء، وأهدر لاعبو الأبيض العديد من الفرص السهلة على مرمى الفريق الكتالوني.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحل فريق إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

وبهذه النتيجة ضغط فريق ريال مدريد على برشلونة متصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، حيث يلتقي البارسا غدا أمام فريق أتليتك بلباو، في إطار منافسات نفس الجولة أيضًا.