الجامعة العربية: اتفاق #السعودية و #إيران خطوة تؤشر لمرحلة جديدة قد تسهم في تحقيق الاستقرار

أكدت جامعة الدول العربية، أن الاتفاق السعودي الإيراني خطوة لمرحلة جديدة للعلاقات الثنائية "قد تسهم بالاستقرار الإقليمي"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقال بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف البيان الثلاثي أن طهران والرياض اتفقتا أيضاً على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.