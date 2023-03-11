الأمن العام يحتفل بـ”يوم العلم”: “رفرف بعزك.. كلنا أمنك”

احتفل حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيوم العلم.

ونشر الأمن العام تغريدة على “تويتر” تحت عنوان: “رفرف بعزك.. كلنا أمنك”.

وتحتفل المملكة اليوم بمناسبة يوم العلم الوطني الذي يصادف يوم ١١ مارس من كل عام.

ويتميز العلم السعودي بأنه الوحيد في العالم الذي لا يُنكَّس أو ينزل إلى نصف السارية في الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية، وتحظر ملامسته للأرض والماء النجس والدخول به إلى أماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، لما يحمله من دلالة دينية بإضافة كلمة التوحيد الإسلامية إليه، والسيف العربي الذي يرمز إلى الوطنية.