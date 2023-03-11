بدر العساكر ينشر فيديو في يوم العلم: “رايتنا عنوان المجد.. لتبقى خفاقة أبدا”

احتفل بدر العساكر بيوم العلم بنشر مقطع فيديو لراية المملكة، ولاقا تفاعلا كبيرا.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رايتنا عنوان المجد.. لتبقى خفاقة أبدا هي الرمز الخالد.. الذي يروي تفاصيل قصة الوطن منذ ما يقرب من 300 عام".

يحتفي اليوم السبت السعوديون بيوم العلم حيث صدر الأربعاء الماضي أمر ملكي يخصص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى "يوم العلم".