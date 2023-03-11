التعليم تحتفي بيوم العلم: “يغرس أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة”

احتفت وزارة التعليم السعودية، بيوم العلم عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر".

وعلقت ابتسام الشهري المتحدث باسم التعليم العام، قائلة: "مشاركة معالي وزير التعليم لأبنائنا وبناتنا من كشافة التعليم العام بمناسبة يوم العلم، وانطلاق فعاليات هذه المناسبة لمدة 5 أيام في مدارسنا؛ يُعزّز قيمة العلَم الوطني لدى الطلاب والطالبات، ويغرس أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة".

ويحتفي السعوديون في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة «يوم العلم» بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بأن يكون هذا التاريخ يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم»، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.